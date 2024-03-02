Με δύο βασικούς υποψηφίους για την προεδρεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τον νυν πρόεδρο δήμαρχο Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα διεξάγεται σήμερα η γενική συνέλευση της Ένωσης για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Κοινή συνισταμένη των ομιλητών - εκπροσώπων των παρατάξεων ήταν η κρισιμότητα της σημερνής ψηφοφορίας καθώς «θα προσδιορίσει την προσεχή 5ετή πορεία της Διοίκησης για μια ανεξάρτητη και βιώσιμη Αυτοδιοίκηση με πόρους, επαρκή στελέχωση, δικαιώματα, αυτοτέλεια και διεκδικήσεις προς όφελος των πολιτών ακόμη και των μικρών δήμων όλης της χώρας»

Για το ζήτημα αυτό ο υπουργός ψηφιακής Διακυβέρνηση και πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου στον χαιρετισμό του επικρότησέ την "αποκατάσταση της αδικίας" σε βάρος των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων που επιτεύχθηκε με την ορθολογική κατανομή των ΚΑΠ, τονίζοντας, «Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα αστικά κέντρα. Τώρα βλέπουμε τους δήμους με σιγουριά για το μέλλον χάρη στα προγράμματα τα οποία τρέχουνε για τις έξυπνες πόλεις με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαικά προγράμματα και πάμε να δημιουργήσουμε τους δήμους της επόμενης μέρας, δήμους ασφαλής και ανθρώπινους για τους πολίτες…» . Νωρίτερα ο υπουργός αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την προεδρία του στην ΚΕΔΕ τόσο κατά της περίοδο της πανδημίας με την ενεργοποίηση όλων των δήμων και των κοινωνικών υπηρεσιών τους, όσο και στο ζήτημα της κυβερνησιμότητας που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν με τον νόμο της απλής αναλογικής.

Ο νυν πρόεδρος Λ. Κυρίζογλου, ευχαρίστησε τους συμπολίτες του για την «υπερκομματική», συνεχή για 6η φορά, ανάδειξη του στη δημαρχεία και ζήτησε την «ενωτική στήριξη και εμπιστοσύνη», του εκλογικού Σώματος προκειμένου να συνεχιστεί η δημιουργική και μαχητική πορεία του ΔΣ της Ένωσης. Αναφέρθηκε εκτενέστερα στις επιτυχείς διεκδικήσεις του Α΄βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την προηγούμενη περίοδο, τονίζοντας ότι προωθήθηκαν περισσότερες από 500 νομοθετικές ρυθμίσεις σε υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και νόμους προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Κλείνοντας επανέλαβε τους 5 άξονες διεκδίκησης της παράταξης του που αφορούν στην αυτοτέλεια των δήμων, και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, Δήμους οικονομικά ισχυρούς και ανεξάρτητους με πλήρη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων. Σαφείς αρμοδιότητες, βιώσιμες και ασφαλείς πόλεις ανθεκτικές στην κλιματική κρίση και πόλεις με κοινωνική πολιτική πόλεις .

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χ. Δούκας παρατήρησε ότι «Απαιτείται ένας νέος οδικός χάρτης. Με σύγχρονες και ασφαλείς πόλεις εξάλειψη κοινωνικών προβλημάτων (ενεργειακή φτώχεια, απορποι, άστεγοι κ.α). Επικαλέστηκε την εξέλιξη της τεχνολογίας και την χρήση της από την ΤΑ καθώς όπως είπε «Δεν μπορεί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης εμείς να χρησιμοποιούμε εργαλεία του προηγούμενου αιώνα». Κάλεσε το εκλογικό Σώμα να γυρίσει σελίδα , δημιουργώντας μια νέα διοίκηση η οποία θα ενισχύσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία των Δήμων τονίζοντας «Είναι αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες, γι' αυτό μας ψήφισαν». Αναφορικά με τη σχέση Δήμων - κυβέρνησης την προσδιόρισε ως θεσμικού συνομιλητή και αντέκρουσε τις ανεπαρκείς, όπως τις χαρακτήρισε, αυξήσεις που επιτευχθήκαν «πχ: η αύξηση των κεντρικών Αυτοτελών πόρων που δεν καλύπτει ούτε καν το κόστος των εργαζόμενων, αλλά και τις «αυθαίρετες παρεμβάσεις» σε βάρος των δήμων όπως «δημοτικές αρχές της παραμονές ανάληψης των καθηκόντων τους να πληροφορούνται από τα μέσα ενημέρωσης ότι πρέπει να καταβάλουμε 240 εκατομμύρια ευρώ για το τέλος απορριμμάτων, ότι καταργούνται νομικά πρόσωπα των δήμων, σχολικές επιτροπές , δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευση, αποχέτευσης κ.α».

Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν: Όλοι οι δήμαρχοι (332), οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ (178), όσοι διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο εφόσον έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή (25).

Τέλος, στη Γενική Συνέλευση "εισέβαλαν" και τοποθετήθηκαν στη συνέχεια, εργαζόμενοι συμβασιούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ζητώντας την μονιμοποίηση τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.