Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων ηλικίας από 14 έως και 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Βέροιας, σε συνεργασία με συναδέλφους τους της Μικτής Ομάδας Αντιμετώπισης Παραβατικότητας Ανηλίκων της διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, καθώς, όπως προέκυψε από την έρευνα, το χρονικό διάστημα από τις 20 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου φέτος, διέπραξαν συνολικά τέσσερις κλοπές από σταθμευμένα οχήματα και αποπειράθηκαν άλλες 13 φορές να πράξουν το ίδιο.

Όπως διαπιστώθηκε, οι τέσσερις ανήλικοι αφαίρεσαν συνολικά κοσμήματα και αντικείμενα,αξίας πάνω από 1.400 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ και τρεις τραπεζικές κάρτες, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων και όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας. Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους.

Στο μεταξύ, συνελήφθη και ένας ημεδαπός άνδρας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ για το ίδιο αδίκημα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος άλλων δύο ενηλίκων, εκ των οποίων η μία γυναίκα.

Πηγή: skai.gr

