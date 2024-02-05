Από τα Νέα Μουδανιά και τον κόμβο του Στρυμωνικού μέχρι την Καλαμάτα και τα Χανιά, οι αγρότες σε όλη τη χώρα σκληραίνουν την στάση τους και δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε διάλογο που είχε σήμερα το απόγευμα με δημοσιογράφους κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα δεν απέκλεισε συνάντηση με τους αγρότες ωστόσο υπογράμμισε πως αναμένει πρώτα τις αυριανές αποφάσεις των αγροτών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι αγρότες που για ακόμα μία ημέρα σήμερα βγήκαν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους δείχνουν ανυποχώρητοι και σχεδιάζουν κλείσιμο των εθνικών οδών, ακόμη και απόβαση με τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος με την αυριανή σύσκεψη να θεωρείται κρίσιμη για τα επόμενα βήματά τους.

Συγκεκριμένα, μετά τη συνέλευση που πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα οι αγρότες της Θεσσαλίας, προτείνουν την πολύωρη παραμονή τους στην Εθνική οδό, την κάθοδό τους στην Αθήνα αλλά και δράσεις μέσα στις πόλεις αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση που είναι χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις που θα λάβουν, επιδοτήσεις για ακαρπία και μείωση του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, ρεύμα, αγροτικά εφόδια και λιπάσματα.

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας, Χρήστος Σιδηρόπουλος, τα αιτήματα των αγροτών είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα ενώ δεν απέκλεισε να δούμε και εικόνες όπως σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία με σκοπό όπως είπε να πιέσουν την πολιτεία να αλλάξει τις αποφάσεις της.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Από την πλευρά του ο συνδικαλιστής των αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας επισήμανε ότι μία από τις προτάσεις τους είναι συλλαλητήριο στο κέντρο Αθήνας με σκοπό όπως είπε είναι να πιέσουν την κυβέρνηση προκειμένου να δώσει λύσεις στα αιτήματά τους.

«Θα αποφασίσουμε από κοινού τις δράσεις μας, πώς θα χειριστούμε την κατάσταση μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού που δεν μας ικανοποιούν. Γι΄αυτό συνεχίζουμε με πρόταση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για να βγούμε στην εθνική οδό με τα τρακτέρ» είπε και πρόσθεσε: «Αύριο θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις. Οι εισηγήσεις και οι σκέψεις που υπάρχουν είναι για να βγούμε στην εθνική, να υπάρχουν πιο έντονοι και μακράς διάρκειας αποκλεισμοί για να πιέσουμε την κυβέρνηση πιο αποτελεσματικά για να πιέσουμε την κυβέρνηση να εξετάσει τα αιτήματα και να δώσει λύσεις ώστε να γίνει και μια συνάντηση όταν θα υπάρχει να συζητήσουμε και κάτι ουσιαστικό».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να προτείνουν και οι αγρότες της Μακεδονίας. Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος Χρήστος Χατζημίσης αναμένεται στην αυριανή σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισας να προτείνουν κλείσιμο εθνικών και επαρχιακών οδών, κλείσιμο μεγάλων τελωνείων αρχής γενομένης από την Τετάρτη και κάθοδο στην Αθήνα.

Σκληρή στάση κρατούν και οι αγρότες του Αιγίου οι οποίοι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χρήστο Στρατουλάκο έχουν βγάλει και τα άλογά τους στους δρόμους. Όπως είπε, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλείσουν όλους τους αυτοκινητοδρόμους, όπως την Ιόνια Οδό, την Αντιρρίου - Ιωαννίνων, την Πατρών - Αθηνών και την Κορίνθου - Τρίπολη -Καλαμάτα. Επίσης, σχεδιάζουν να προχωρήσουν στο κλείσιμο της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου και τον Ισθμό της Κορίνθου. Επίσης, δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν με τα τρακτέρ τους μέχρι και το Σύνταγμα.

Μαρινάκης: Στηρίζουμε τους αγρότες, αλλά οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι

Από την πλευρά της πάντως η κυβέρνηση υποστήριξε σήμερα διά στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη πως στηρίζει ενεργά τον αγροτικό κόσμο ωστόσο όπως είπε «δεν εξετάζονται επιπρόσθετα μέτρα».

«Η κυβέρνηση στηρίζει ενεργά τον αγροτικό κόσμο, μια από τις μεγαλύτερες «βιομηχανίες» της χώρας» δήλωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. ωστόσο, σημείωσε ότι «οι πόροι που έχουμε στην διάθεσή μας δεν είναι ανεξάντλητοι, γι’ αυτό και δεν εξετάζονται επιπρόσθετα μέτρα».

Ερωτηθείς ειδικότερα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν ξεκίνησαν λόγω των κινητοποιήσεων και ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι δίπλα στην κοινωνία πάντοτε όμως με ρεαλισμό και αυτό που λέει γνωρίζει ότι μπορεί να γίνει πράξη».

Ο κ. Μαρινάκης είπε ακόμη ότι ανοίγει «τα επόμενα εικοσιτετράωρα η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις νέες ή επιπρόσθετες αιτήσεις πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές. Το ποσό της αρωγής θα κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα των ζημιών που έχουν υποστεί. Οι καταβολές πρώτης αρωγής σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συνεχίζονται. Την Παρασκευή καταβλήθηκαν 795.000 ευρώ σε 240 φυσικά πρόσωπα και 7,7 εκατομμύρια ευρώ προς 600 πληγείσες επιχειρήσεις».

Και διευκρίνισε ότι αθροιστικά μέχρι σήμερα «έχουν καταβληθεί 147,7 εκατ. ευρώ προς 43.512 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.