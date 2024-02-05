Αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται να παρθούν οι τελικές αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών οι οποίοι συζητούν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους καθώς όπως λένε οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν τους ικανοποιούν.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες απειλούν τόσο με κλείσιμο της Εθνική Οδού, όσο και με συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να αποκλείουν να δούμε εικόνες στην Ελλάδα όπως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τρακτέρ να βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων.

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας, Χρήστος Σιδηρόπουλος, τα αιτήματα των αγροτών είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα ενώ δεν απέκλεισε να δούμε και εικόνες όπως σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία με σκοπό όπως είπε να πιέσουν την πολιτεία να αλλάξει τις αποφάσεις της.

Για πιο έντονες και μακράς διάρκειας αποκλεισμούς έκανε λόγο με τη σειρά του ο συνδικαλιστής των αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας τονίζοντας ότι μία από τις προτάσεις τους είναι συλλαλητήριο στο κέντρο Αθήνας. Σκοπός τους όπως είπε είναι να πιέσουν την κυβέρνηση προκειμένου να δώσει λύσεις στα αιτήματά τους.

«Θα έρθουν μπλόκα από όλη τη χώρα. Θα αποφασίσουμε από κοινού τις δράσεις μας, πώς θα χειριστούμε την κατάσταση μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού που δεν μας ικανοποιούν. Γι΄αυτό συνεχίζουμε με πρόταση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για να βγούμε στην εθνική οδό με τα τρακτέρ» είπε και πρόσθεσε:

«Για να μπορούμε να κάνουμε δράσεις και μέσα στις πόλεις εξετάζοντας όλες μας τις κινήσεις και όλες τις προτάσεις που αφορούν από συλλαλητήριο στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι και από αύριο παραπέρα κλιμάκωση της κινητοποίησης. Αύριο θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις. Οι εισηγήσεις και οι σκέψεις που υπάρχουν είναι για να βγούμε στην εθνική, να υπάρχουν πιο έντονοι και μακράς διάρκειας αποκλεισμοί για να πιέσουμε την κυβέρνηση πιο αποτελεσματικά για να πιέσουμε την κυβέρνηση να εξετάσει τα αιτήματα και να δώσει λύσεις ώστε να γίνει και μια συνάντηση όταν θα υπάρχει να συζητήσουμε και κάτι ουσιαστικό».





Πηγή: skai.gr

