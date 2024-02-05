Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τοίχο – Νεκρός ο οδηγός

Ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας, στη Θεσσαλονίκη.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα February 5, 2024

Γύρω στις 17:15, το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε τοίχο.

Το τροχαίο έγινε στον δρόμο από Κουφάλια προς Πρόχωμα.

Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα από το αυτοκίνητο χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε με συνέπεια το ΙΧ να βγει από τον δρόμο. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

