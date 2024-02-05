Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τοίχο – Νεκρός ο οδηγός

Ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας, στη Θεσσαλονίκη.
#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 5, 2024
Γύρω στις 17:15, το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε τοίχο.
Το τροχαίο έγινε στον δρόμο από Κουφάλια προς Πρόχωμα.
Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα από το αυτοκίνητο χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε με συνέπεια το ΙΧ να βγει από τον δρόμο. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
