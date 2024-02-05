Σταθερά ή κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος με συμβόλαια διάρκειας μικρότερης από ένα χρόνο αλλά τουλάχιστον για έξι μήνες μπορούν να διαθέτουν στους καταναλωτές οι προμηθευτές με την ίδια χρωματική σήμανση που ισχύει για τα συμβόλαια 12μηνης διάρκειας (μπλε για σταθερά, κίτρινο για κυμαινόμενα). Τα μικτά προϊόντα (σταθερά για ένα διάστημα, κυμαινόμενα στη συνέχεια) επισημαίνονται ως κίτρινα και δεν επιτρέπεται σε αυτά η εφαρμογή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης.

Αυτά προκύπτουν από τις διευκρινίσεις που παρέσχε απόψε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια πρόσφατης σχετικής υπουργικής Απόφασης.

Η Αρχή, όπως αναφέρει "για την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας, κατά τρόπο ομοιόμορφο και ισότιμο, ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των καταναλωτών, αλλά και να προωθείται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά προμήθειας, ζήτησε την παροχή διευκρινίσεων ως προς την ελάχιστη διάρκεια σύμβασης των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα για το εφεξής επιτρεπτό της διάθεσης προϊόντων με διάρκεια σύμβασης μικρότερη του έτους, καθώς και για τη χρωματική τους σήμανση.

Κατόπιν των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν από το υπουργείο αναφορικά με το ανωτέρω ζήτημα, και σύμφωνα με την αληθή βούληση του κανονιστικού νομοθέτη, τόσο η διάρκεια της σύμβασης όσο και το Τιμολόγιο αποτελούν στοιχεία της προσφοράς προμήθειας η οποία δύναται κατόπιν συναίνεσης του πελάτη να καταλήγει σε διάρκεια σύμβασης προμήθειας που δεν δύναται να είναι μικρότερη των έξι μηνών. Ως εκ τούτου, οι προμηθευτές δύνανται να προσφέρουν σύμβαση προμήθειας μικρότερης διάρκειας του ενός έτους και όχι μικρότερης των έξι μηνών.

Τα προσφερόμενα ως άνω τιμολόγια φέρουν χρωματική σήμανση αναλόγως του τρόπου διαμόρφωσης της χρέωσης προμήθειας, δηλαδή όπως και τα αντίστοιχα δωδεκάμηνα προϊόντα.

Προϊόντα που φέρουν μικτά χαρακτηριστικά εμπίπτουν στα κυμαινόμενα προϊόντα προμήθειας με κίτρινη χρωματική σήμανση διαφάνειας για τα οποία δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης".



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

