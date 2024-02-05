Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση της 14χρονης στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, η οποία στην πιο τρυφερή της ηλικία έζησε τον εφιάλτη στα χέρια 12 τουλάχιστον ανδρών -Ελλήνων και αλλοδαπών-, οι οποίοι έναντι χρημάτων ασελγούσαν στο κορμί της.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η οικογενειακή τραγωδία που αποκαλύφθηκε και αφορά την αυτοκτονία του πατέρα της, ήρθε να προστεθεί στο παζλ των αποκαλύψεων, αλλά και να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 50χρονος πατέρας της, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της ανήλικης, καθώς είναι χωρισμένος με την αλλοδαπή μητέρα της, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Την επομένη δηλώνεται η εξαφάνιση του, εκδίδεται missing alert και ξεκινούν οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου.

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του εντοπίζεται νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο του σε ερημική περιοχή. Μέσα στο αυτοκίνητο οι αστυνομικοί εντοπίζουν μια φυάλη υγραερίου ανοιχτή, ενώ όλα τα στοιχεία συνηγορούν πως ο 50χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με αυτόν τον φριχτό τρόπο. Τόσο από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του όσο και στο αυτοκίνητο που φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του, δεν εντοπίζεται κάποιο σημείωμα που να εξηγεί την πράξη του και αυτός είναι ο λόγος που ο φάκελος παραμένει ανοιχτός, όπως λέει χαρακτηριστικά στον skai.gr αστυνομικός που ασχολείται με την υπόθεση.

Έμαθε για τον εφιάλτη που ζούσε η κόρη του, ένιωσε υπεύθυνος καθώς είχε την επιμέλεια; Συνέβη κάποιο περιστατικό που ακόμα δεν γνωρίζουν οι Αρχές και έδωσε τέλος στη ζωή του; Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα που οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να απαντήσουν ώστε να λύσουν το παζλ της υπόθεσης του 50χρονου.

Όσον αφορά τους 12 άντρες που φέρονται σύμφωνα με την δικογραφία πως ασελγούσαν στην 14χρονη, είναι θέμα ωρών να κληθούν για εξηγήσεις από τον εισαγγελέα.

Ήδη ένας από αυτούς 38 ετών υπήκοος Πακιστάν ο οποίος είχε και κομβικό ρόλο στην υπόθεση που συγκλονίζει έχει προφυλακιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.