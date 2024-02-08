Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» λόγω έλλειψης προσωπικού

Την διακοπή των προγραμματισμένων τακτικών επεμβάσεων από 12 Φεβρουαρίου αποφάσισε σήμερα, 8 Φεβρουαρίου, ο Χειρουργικός Τομέας (ιατροί χειρουργοί όλων των ειδικοτήτων και αναισθησιολόγοι) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε επίσης η λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών μόνο για επείγοντα περιστατικά, λόγω της έλλειψης προσωπικού και, συγκεκριμένα, ιατρών αναισθησιολόγων και νοσηλευτών Αναισθησιολογικού και χειρουργείου.

Το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού εφημερεύει εναλλάξ με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 15 ημέρες τον μήνα. Παρά το μεγάλο όγκο περιστατικών που εξυπηρετείται στα χειρουργεία του, υπάρχει εδώ και καιρό το πρόβλημα υποστελέχωσης. Έτσι, τα περιστατικά της λίστας τακτικών χειρουργείων λιμνάζουν, και οι χειρουργικές κλινικές δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ούτε το εκπαιδευτικό τους έργο, καθώς από τις 10 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου είναι ενεργές μόνο οι 2.

Το Τμήμα Αναισθησιολογίας του Νοσ. Παίδων Αγλ. Κυριακού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης εδώ και αρκετούς μήνες, και περισσότερο μετά τη συνταξιοδότηση δύο ιατρών και την μη ανανέωση της σύμβασης ιδιώτη ιατρού (ΦΕΚ Α΄ 215/22.12.2023). Οι εναπομείναντες ιατροί αναισθησιολόγοι υπερεφημερεύουν κατ' επανάληψη, και οι τελευταίες αυτές εξελίξεις τους επιβαρύνουν πολύ περισσότερο, με συνέπεια να μην μπορούν να καλύψουν με ασφάλεια το πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου, αλλά και τις αίθουσες χειρουργικών επεμβάσεων που ήταν ενεργές έως τώρα, οι οποίες ήταν ήδη εξαιρετικά μειωμένες σε σχέση με τις προδιαγραφές του νοσοκομείου. Από τον Ιούνιο του 2023 έχουν ενημερωθεί τόσο η Διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και η 1η Υγειονομική Περιφέρεια., αλλά δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, ούτε έχουν προκηρυχθεί οι διαθέσιμες οργανικές θέσεις.

Καθώς η ύπαρξη περισσότερων ιατρών αναισθησιολόγων αλλά και νοσηλευτών χειρουργείου και αναισθησιολογικού είναι απαραίτητη για να λειτουργήσουν περισσότερες χειρουργικές αίθουσες, οι κλινικές/τμήματα του Χειρουργικού Τομέα διακόπτουν τις προγραμματισμένες επεμβάσεις σε παιδιά, αναγνωρίζοντας ως ζήτημα ασφάλειας την ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.