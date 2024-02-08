Λογαριασμός
Για 7η μέρα στους δρόμους οι αγρότες της Αιγιάλειας - Έκλεισαν την παλαιά εθνική και την Ολυμπία Οδό (Βίντεο, φωτογραφίες)

Παρά τις δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, υπήρξε συνεννόηση και προχώρησαν στο κλείσιμο του δρόμου

Οι αγρότες της Αιγιάλειας συγκεντρώθηκαν για έβδομη ημέρα, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, κλείνοντας την παλαιά εθνική και την Ολυμπία Οδό.

Παρά τις δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, υπήρξε συνεννόηση και προχώρησαν στο κλείσιμο του δρόμου ώστε να αποφευχθούν οι χθεσινές εντάσεις.

Την Παρασκευή το απόγευμα, αναμένεται να πραγματοποιήσουν πομπή με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από τον Σελινούντα στην πόλη του Αιγίου.

Πηγή: tempo24

