Κατηγορείται και για ληστεία οχήματος, ο 48χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του μουσικού στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (8/2) στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, 48χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του κατηγορούμενου και 55χρονου ημεδαπού εντός οικίας στην περιοχή των Εξαρχείων, ο 48χρονος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου επιτέθηκε στον 55χρονο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Κληθέντες αστυνομικοί εντόπισαν εντός της οικίας και συνέλαβαν τον 48χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανθρωποκτονίας.

Επιπλέον ο 48χρονος κατηγορείται και για ληστεία που διαπράχθηκε χτες (7/2) στον Τύρναβο όπου με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσε από 44χρονο αλλοδαπό όχημα ιδιοκτησίας του.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

