Σταϊκούρας: Η Πατρών - Πύργου προχωρά με επιταχυνόμενο ρυθμό

«Η συνολική πρόοδος ενός εμβληματικού οδικού έργου, αυτού της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, μήκους περίπου 75 χιλιομέτρων, έχει ξεπεράσει πλέον το 30%, ενώ εκτιμούμε ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης θα διαμορφωθεί στο 50% τον Ιούνιο του 2024 και θα υπερβεί το 75% μέχρι το τέλος του έτους, με την ολοκλήρωση του έργου να επιτυγχάνεται, όπως έχουμε δεσμευτεί, μέσα στο 2025». Αυτά τόνισε σε δηλώσεις που έκανε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μαζί με τους υφυπουργούς Χριστίνα Αλεξοπούλου και Νίκο Ταχιάο στις εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδρομου της «Ολυμπίας Οδού», στο Ρίο, όπου ενημερώθηκαν για την πορεία του έργου.

Όπως πρόσθεσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, «υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2023, όταν είχαμε επισκεφθεί τα εργοτάξια, η πρόοδος κατασκευής υπολειπόταν του 20% και αυτό σημαίνει ότι μέσα σε διάστημα έξι μηνών, το έργο προχώρησε με πάρα πολύ υψηλό και επιταχυνόμενο ρυθμό».

Σε αυτό το σημείο ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί, με συνέπεια, ένα ακόμη εμβληματικό έργο, με σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο, αναγκαίο για την οδική ασφάλεια των διαδρομών στη δυτική Πελοπόννησο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το έργο του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, μαζί με την παράδοση του οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία σε λίγες ημέρες, την ολοκλήρωση σημαντικού τμήματος του Ε65 σε λίγους μήνες, και τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μέσα στο έτος, συνιστούν συλλογικά ορόσημα επιτυχίας για το 2024», και πρόσθεσε: «Η χώρα αναπτύσσεται, αναβαθμίζεται, ισχυροποιείται».

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ανέφερε στις δηλώσεις που έκανε: «Η νέα εθνική οδός Πατρών-Πύργου είναι ένα έργο που υπερασπίστηκα από την πρώτη στιγμή ως βουλευτής Αχαΐας, αφού θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας. Πλέον, είμαστε σε θέση σήμερα να ανακοινώσουμε ότι η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 30% και μάλιστα σε λιγότερο από έξι μήνες ο ρυθμός υλοποίησης έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κάτι που θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Με δεδομένο ότι τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται αυστηρά, μέχρι το 2025 θα έχουμε έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο ο οποίος θα συμβάλλει τόσο στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας αλλά και στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη ενός έργου πνοής το οποίο γίνεται πράξη προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της εθνικής οικονομίας».

Στις δηλώσεις του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, επισήμανε ότι «ο αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου είναι ένα μεγάλο έργο, υψηλών προδιαγραφών, 74,8 χιλιομέτρων και σχεδιαστική ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα, που θα αναβαθμίσει τις μεταφορές στην περιοχή και θα μετατρέψει έναν δρόμο υψηλής επικινδυνότητας σε μια ασφαλή δίοδο». Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι «θα μειώσει τον χρόνο ταξιδίου μεταξύ των δύο πόλεων, αλλά και τον χρόνο ταξιδίου από την Αθήνα». «Στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη», συνέχισε, «είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του τους πρώτους μήνες του 2025 και, πλήρως, λίγους μήνες αργότερα», συμπληρώνοντας: «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι δεν θα παρεκκλίνουμε του χρονοδιαγράμματος και του αρχικού σχεδιασμού και ότι το έργο θα παραδοθεί στον χρόνο και με την ποιότητα που ορίζονται».

Μετά την ενημέρωση από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της «Ολυμπίας Οδού» Παναγιώτη Παπανικόλα, ο Χρήστος Σταϊκούρας, μαζί με την Χριστίνα Αλεξοπούλου και τον Νίκο Ταχιάο, επισκέφθηκαν εργοτάξια του αυτοκινητόδρομου στην Αχαΐα και την Ηλεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

