Ελαφρά τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του 45χρονου άνδρα που αγνοείται μετά από την παράσυρση του ΙΧ, που οδηγούσε, από χείμαρρο, στο Πλουτοχώρι, του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Οι πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, αναφέρουν πως το όχημα στο οποίο επέβαινε ο ένστολος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναποδογύρισε.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου, συνεχίζονται, με τις ελπίδες όμως να βρεθεί ζωντανός, να λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες εντοπίστηκε νεκρή, η συνεπιβάτης και σύντροφος του 45χρονου, Γεωργία Μπαντίου. Το άψυχο σώμα της 42χρονης Γεωργίας σε απόσταση ενάμισι χιλιομέτρου από το σημείο που παρασύρθηκε.

