Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο Ελβετός άσσος της ΑΕΚ Στήβεν Τσουμπέρ, όταν διαρρήκτες μπήκαν στο σπιτι του και έκλεψαν ρολόγια μεγάλης αξίας και κοσμήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η διάρρηξη έγινε την Δευτέρα στις 19:30 περίπου το απόγευμα.

Οι διαρρήκτες παραβίασαν τη πόρτα της οικίας του ποδοσφαιριστή, εισήλθαν σε αυτό και αφού το έψαξαν, αφαίρεσαν ρολόγια αξίας άνω τον 200.000 ευρώ -σύμφωνα με την κατάθεση του ποδοσφαιριστή- και κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.