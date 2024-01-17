Λογαριασμός
Θύμα διάρρηξης ο άσσος της ΑΕΚ Στήβεν Τσουμπέρ - Του πήραν αντικείμενα αξίας άνω των 200.000 ευρώ

Οι διαρρήκτες παραβίασαν την πόρτα του σπιτιού του ποδοσφαιριστή, μπήκαν μέσα και έκλεψαν πανάκριβα ρολόγια και κοσμήματα 

Τσούμπερ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο Ελβετός άσσος της ΑΕΚ Στήβεν Τσουμπέρ, όταν διαρρήκτες μπήκαν στο σπιτι του και έκλεψαν ρολόγια μεγάλης αξίας και κοσμήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η διάρρηξη έγινε την Δευτέρα στις 19:30 περίπου το απόγευμα.

Οι διαρρήκτες παραβίασαν τη πόρτα της οικίας του ποδοσφαιριστή, εισήλθαν σε αυτό και αφού το έψαξαν, αφαίρεσαν ρολόγια αξίας άνω τον 200.000 ευρώ -σύμφωνα με την κατάθεση του ποδοσφαιριστή- και κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: διάρρηξη ΑΕΚ
