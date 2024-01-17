«Σας σέβομαι απεριόριστα, ο ρόλος σας είναι πολύ σοβαρός και σας βλέπω ως συνεργάτες και θέλω να με βλέπετε ως συνεργάτη», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απευθυνόμενος σε όλους τους διοικητές των νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών, κατά τη διάρκεια ημερίδας που διεξάγεται από το πρωί στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας. Ωστόσο, κάλεσε, σε αυστηρό τόνο, τους διοικητές να συνεχίσουν τη δουλειά τους με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

«Δεν είναι όλα μαύρα όπως παρουσιάζονται για το ΕΣΥ. Έχουμε έναν κοινό σκοπό να πετύχουμε το ΕΣΥ να δουλεύει καλύτερα», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης σημειώνοντας: «Δεν έχω την αυταπάτη ότι θα μπορούμε να τα λύσουμε όλα διά μαγείας ούτε ότι μπορούμε να τα κάνουμε τέλεια. Δεν υπάρχει λαός στον κόσμο που να λέει ότι είναι ευχαριστημένος από το σύστημα υγείας. Και καλώς οι πολίτες ζητούν πάντα το κάτι παραπάνω».

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας στους διοικητές των νοσοκομείων, μία από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν η προειλημμένη απόφαση από την προηγούμενη ηγεσία για την επαναξιολόγηση των διοικήσεων στα νοσοκομεία.

«Σας δημιουργεί σε πολλούς ανησυχία γιατί η διαδικασία δεν διασφαλίζει τη συνέχεια της θητείας σας και σε άλλους απογοήτευση που δεν μπορούν καν να υποβάλουν αίτηση. Αν υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να συνεχίσει να το πει σήμερα. Όσοι μείνετε θα πρέπει να εργαστείτε», επεσήμανε.

«Η συνεργασία αυτό το διάστημα των 7-8 μηνών που θα διαρκέσει η διαδικασία θα είναι το βασικότερο κριτήριό μου για την αξιολόγησή σας«, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Θα παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την απόδοση σε κάθε κλινική αν κάνετε καλά τη δουλειά σας, δεν έχετε κανέναν λόγο να φοβάστε ότι θα απομακρυνθείτε. Εγώ θα βλέπω τους δείκτες αποδοτικότητας και θα ακούω του πολίτες. Δεν έχω φίλους ούτε χρειάζεται να με πάρει κανείς τηλέφωνο και δεν έχω αλλά κριτήρια πέρα από τη δουλειά σας».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «από το 2014 το σύνολο των λειτουργικών δαπανών στα νοσοκομεία έχει διπλασιαστεί, που δείχνει ότι το κράτος κάνει ό,τι είναι δυνατό να στηρίξει την υγεία» και συμπλήρωσε: «Από τις κύριες ευθύνες σας, ο έλεγχος των δαπανών. Έχετε την απόλυτη ευθύνη να τηρείται τους προϋπολογισμούς. Διοικήσεις που θα βλέπω μήνα με τον μήνα ότι πέφτουν εκτός προϋπολογισμού καλό είναι να γνωρίζουν ότι δεν θα συνεχίσουν».

«Οι αναμονές είναι αγκάθι στο ΕΣΥ», ανέφερε προσθέτοντας πως «θα εκτιμηθεί δέοντος η προσπάθεια των διοικήσεων που θα είναι παρούσες για να επιλύουν επιτόπου τα ζήτημα των αναμονών. Θα παρακολουθώ τη μέση μείωση του χρόνου στις εφημερίες και θα είναι βασικός δείκτης αξιολόγησης».

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά στα χειρουργεία, αλλά, όπως είπε, «στην ενιαία λίστα χειρουργείων δεν θα ανεχθώ φαινόμενα διαφθοράς και ανισότητες. Θα υπάρξει έλεγχος και στοιχεία και για τις λίστες χειρουργείων».

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα σοβαρές μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην ουσιαστική βελτίωση του ΕΣΥ. Θα δώσουμε την ευκαιρία στους γιατρούς να βγάλουν περισσότερα νόμιμα χρήματα», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας και κατέληξε απευθυνόμενος στους διοικητές: «Εφόδους στα νοσοκομεία θα κάνω και θα είναι συνεχής η αξιολόγηση. Θέλω να βρίσκετε λύσεις εκεί που οι άλλοι βρίσκουν προβλήματα. Δεν θέλω να χάνουμε ούτε ένα 24ωρο μέχρι να λύνεται ένα προβλημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

