Προφυλακίστηκε 19χρονος για κοπή καλωδίων στη Γραμμή 1 του Μετρό και είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πηγές της ΣΤΑΣΥ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 27 Ιανουαρίου, αστυνομικοί της ομάδας «Αριάδνη», που περιπολούσαν το δίκτυο της Γραμμής 1 του Μετρό, εντόπισαν άνδρα να κινείται εντός του δικτύου, κοντά στον υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας Ηρακλείου.

Ακολούθησε καταδίωξη του άνδρα σε παρακείμενους δρόμους, που κατέληξε στην προσαγωγή του. Η προσαγωγή του 19χρονου άνδρα μετατράπηκε την Κυριακή 28 Ιανουαρίου σε σύλληψη, όταν σχετίστηκε η παρουσία του στην περιοχή του σταθμού του Μετρό «Ηράκλειο» με την κοπή συνδέσμων καλωδίου, για την οποία η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε την ΕΛΑΣ.

Ο 19χρονος άνδρας, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας Αττικής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οδηγήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στον εισαγγελέα και κρίθηκε προφυλακιστέος για κακουργηματικές πράξεις. Βάσει του άρθρου 374 του ποινικού κώδικα και μετά την αυστηροποίηση του πλαισίου του, η διακεκριμένη περίπτωση αφαίρεσης αντικειμένου κρίσιμου για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια μέσων συγκοινωνίας σταθερής τροχιάς, τιμωρείται ως κακούργημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.