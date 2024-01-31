Άνοιξε η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Σκάλας Αταλάντης που είχε κλείσει νωρίτερα.

Προηγουμένως, η Αστυνομία είχε αποκλείσει την κυκλοφορία στον δρόμο που οδηγεί από την πόλη της Αταλάντης στην Εθνική Οδό για να αποτρέψει την κίνηση των τρακτέρ των αγροτών.

Παρακάμπτοντας τους αστυνομικούς με κίνηση μέσα από τα χωράφια οι αγρότες κατάφεραν να φτάσουν στην εθνική οδό.

Στην εθνική βρίσκονταν περισσότερα από 50 τρακτέρ και 70 άτομα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έγινε από παρακαμπτήριους.

