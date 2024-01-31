Από τις 20 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για ζημιές του έτους 2023, όπως αποφασίστηκε σε σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Οι πληρωμές των αποζημιώσεων θα είναι στο 100% της υπολογιζόμενης αξίας, σύμφωνα με τα πορίσματα τα οποία καταχωρούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Οργανισμού.

«Η ταχύτερη κατά δύο μήνες καταβολή αποζημιώσεων του 2023, στους δικαιούχους παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιές, κατέστη δυνατή χάρη στη σκληρή δουλειά των υπαλλήλων και στελεχών του ΕΛΓΑ» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η πληρωμή κατά 100% των αποζημιώσεων στους αγρότες, διαψεύδει τις Κασσάνδρες και αποδεικνύει ότι ο ΕΛΓΑ και το ΥΠΑΑΤ βρίσκονται στο πλευρό των αγροτών και στηρίζουν με πράξεις τον πρωτογενή τομέα».

Όπως ανέφερε το ΥΠΑΑΤ με ανακοίνωσή του, τα σημερινά διαθέσιμα του ΕΛΓΑ, για πληρωμή αποζημιώσεων, υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένονται οι εισπράξεις από οφειλές προς τον Οργανισμό άνω των 120 εκατ. ευρώ.

Τέλος, μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2024 θα καταβληθούν στον ΕΛΓΑ από το υπουργείο Οικονομικών, 15 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των διοικητικών δαπανών και των λειτουργικών του εξόδων του Α' εξαμήνου 2024, και επιπλέον 110 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση πληρωμής αποζημιώσεων στο πλαίσιο του ad-hoc προγράμματος καταβολής αποζημιώσεων για τις ζημίες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Εlias.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.