Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Σωκράτους και Αγίου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά τις ώρες 07:00 έως 15:30, με εξαίρεση τις Κυριακές, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, κατά το χρονικό διάστημα από 10-1-2024 έως 10-3-2024.

•ΦΑΣΗ Α

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σωκράτους από τη συμβολή της με την οδό Βερανζέρου έως την συμβολή της με την οδό Σατωβριάνδου

•ΦΑΣΗ Β

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σωκράτους από τη συμβολή της με την οδό Σατωβριάνδου έως την συμβολή της με την οδό Αγ. Κωνσταντίνου

Ρυθμίσεις που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση των εργασιών στην οδό Σωκράτους:

- Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα (30) τριάντα χλμ/ώρα των οχημάτων που κινούνται, σε οδούς πέριξ της οδού Σωκράτους, που εκτελούνται τα έργα.

- Απαγόρευση του προσπεράσματος των οχημάτων που κινούνται σε οδούς πέριξ της οδού Σωκράτους, που εκτελούνται τα έργα.

- Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων σε οδούς πέριξ της οδού Σωκράτους που εκτελούνται τα έργα.

ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατά το χρονικό διάστημα από 11-3-2024 έως 11-6-2024.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μαρίκας Κοτοπούλη και Σωκράτους.

Ρυθμίσεις που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση των εργασιών στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου:

- Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα (30) τριάντα χλμ/ώρα των οχημάτων που κινούνται στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου.

- Απαγόρευση του προσπεράσματος των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σωκράτους.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

