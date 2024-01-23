Τραγωδία με δυο νεκρούς και δυο τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ περίπου στις 11 στη Βούλα, στη συμβολή των λεωφόρων Καραμανλή και Βουλιαγμένης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 νεαρά άτομα, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε διαδοχικά στη διαχωριστική νησίδα, δέντρα και κολώνα φωτισμού.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες νεκροί είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι περίπου 20 ετών και τραυματίες δυο συνομήλικοί τους.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κολιομιχάλη, το όχημα κινείτο στο ρεύμα από Πειραιά προς Σούνιο και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.

Έφυγε από την πορεία του άνω σε στροφή και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε φοίνικα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου ευτυχώς δεν υπήρχε διερχόμενο όχημα.

Πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Δύο νεκροί στην Ομόνοια

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/1/2024) στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της στην οδό Πατησίων στη συμβολή με την Πανεπιστημίου.

Στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας.

Στο σημείο μετέβησαν η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από το σημείο του δυστυχήματος:

