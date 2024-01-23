Ανήλικοι λήστεψαν 18χρονο στη Λαμία

Ληστεία με θύμα ένα 18χρονο παιδί, από δύο ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (20/1) στην περιοχή της Νέας Άμπλιανης Λαμίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο ανήλικοι πλησίασαν τον 18χρονο έχοντας μαχαίρι και σιδηρογροθιά απειλώντας τον για να τους δώσει χρήματα.

Όταν το θύμα τους είπε ότι δεν έχει χρήματα τον χτύπησαν και του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 18χρονος πήγε στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, που σχημάτισε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος των δύο ανηλίκων, αλλά και των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

