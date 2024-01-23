Λογαριασμός
Νεαρός, λαϊκός τραγουδιστής του δρόμου στη Λάρισα γίνεται αστέρι στα  social media

Χιλιάδες like και εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο Facebook

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αρκετή για να γίνει πραγματικά χαμός στο διαδίκτυο με νεαρό μουσικό του δρόμου στη Λάρισα, με την υπέροχη φωνή.

Ο νεαρός που στο ρεπερτόριό του έχει κυρίως λαϊκά τραγούδια, συνηθίζει να τραγουδάει παρέα με την κιθάρα του στο κέντρο της πόλης, τον πεζόδρομο της Κούμα ή την Κεντρική πλατεία, αλλά και στις γειτονικές πόλεις, συγκεντρώνοντας τον θαυμασμό των περαστικών.

Όμως με την εν λόγω ανάρτηση από μια σελίδα στο Facebook έγινε «χαλασμός». 

Το βίντεο έγινε viral, καθώς μέσα σε μία ημέρα πήρε πάνω από οκτώ χιλιάδες like, εκατοντάδες μηνύματα και πάνω από 150 χιλιάδες προβολές, με όλους να έχουν να πουν ή μάλλον… να γράψουν τα καλύτερα.

