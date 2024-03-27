Πιλοτικό πρόγραμμα ρομποτικής σε 100 δημοτικά σχολεία της Αθήνας

Επίσκεψη στο 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, ένα από τα 100 σχολεία της πρωτεύουσας που επιλέχθηκαν προκειμένου να εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα Ρομποτικής, το οποίο τελεί υπό τη χορηγία της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής προβλέπει 800 εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής (8 ανά σχολική μονάδα) που θα διανεμηθούν σε 100 Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, μαζί με το σχετικό λογισμικό, προκειμένου να διεξαχθούν ειδικά μαθήματα, υπό την μορφή πρότυπων σεμιναρίων.

Εξειδικευμένο προσωπικό θα εκπαιδεύσει συνολικά 100 καθηγητές των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας 15 ώρες έκαστο.

Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης ανέρχεται σε 1.500 ώρες, ενώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος, προβλέπονται 4 ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια-σεμινάρια, διάρκειας 60 λεπτών το καθένα, για κάθε σχολική μονάδα.

Ο περιφερειάρχης Αττικής ξεναγήθηκε στις σχολικές αίθουσες και συνομίλησε με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, υπογραμμίζοντας την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

«Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η μεγάλη πρόκληση -αλλά και η μεγάλη ευθύνη για εμάς- είναι το πώς θα βελτιώσουμε την ισότιμη πρόσβαση και την ποιότητα στην εκπαίδευση, πώς θα γεφυρώσουμε τα χάσματα, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των μαθητών μας και πώς θα εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας όσο γίνεται περισσότερα εφόδια σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα».

Ο περιφερειάρχης Αττικής παρέδωσε στους εκπαιδευτικούς οκτώ εκπαιδευτικά πακέτα και συμμετείχε μαζί με τα παιδιά στη συναρμολόγηση της ρομποτικής κατασκευής.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, η χρήση των νέων τεχνολογιών ενδυναμώνει την εκπαίδευση σε τρία επίπεδα. «Ενδυναμώνει τη μάθηση, τη δημιουργική και κριτική σκέψη. Προωθεί τη διαδραστικότητα, τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, προετοιμάζοντάς τα για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία θα είναι πανταχού παρούσα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.