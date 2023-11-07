Ξεκινούν από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου οι έλεγχοι της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετήσει τα καρτελάκια «μόνιμης μείωσης τιμής», όπως οφείλουν.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται ο έλεγχος σε άλλες έξι πολυεθνικές εταιρείες ενώ ελέγχονται και 10-14 ελληνικές εταιρείες, βάσει του νόμου για αθέμιτη κερδοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι τα προϊόντα που έχουν δηλωθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη «μόνιμη μείωση τιμής», έφτασαν συνολικά τα 629, έως χθες το βράδυ, Δευτέρας 6 Νοεμβρίου.

Πρόκειται, κυρίως, για τρόφιμα, απορρυπαντικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας κ.ά. Ειδικότερα, φρέσκο γάλα, το σύνολο των χλωρινών, μαρμελάδες, ζάχαρη, δημητριακά, γιαούρτι, αλλαντικά, ρύζι.

Τέλος, το υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζει μία προσθήκη στην εφαρμογή «e-katanalotis» ώστε να μπορεί ο πολίτης να στέλνει επιτόπου από το κινητό του μία καταγγελία -με φωτογραφία ή κείμενο- στο υπουργείο, το οποίο θα προχωρά στη σχετική διερεύνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

