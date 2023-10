Σκρέκας: Με ειδικό καρτελάκι η μείωση των τιμών στο ράφι των σούπερ μάρκετ, -5% για τουλάχιστον 6 μήνες Ελλάδα 08:31, 11.10.2023 linkedin

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε τις υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τα σούπερ μάρκετ καλούνται να τοποθετούν ειδικά καρτελάκια στα ράφια με την ένδειξη «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και να παρουσιάζουν λίστες με ανατιμήσεις σε 50 είδη πρώτης ανάγκης, όπως επίσης σε φρούτα και λαχανικά