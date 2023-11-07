Θεσσαλονίκη: 54χρονος καταγγέλλει πως τον έδειραν και τον απείλησαν για να υπογράψει την απόλυσή του με τους όρους που ήθελε η εταιρεία

Υπόθεση εκβίασης σε βάρος 54χρονου, που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2022, εξιχνίασαν Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων, ηλικίας 45, 31, 53, 47 και 36 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της εκβίασης, συνέργειας σε εκβίαση, παράνομης βίας, συνέργειας σε παράνομη βία από κοινού, ληστείας και εξύβρισης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το γεγονός συνέβη όταν ο 54χρονος, που εργαζόταν σε εταιρία παροχής υπηρεσιών καλλωπισμού, ενημερώθηκε από την 31χρονη ιδιοκτήτρια για την απόλυσή του, πλην όμως λόγω διαφωνιών, σχετικά με τους οικονομικούς όρους της σύμβασής του, δέχθηκε επίθεση και απειλές από τον 45χρονο σύζυγο της, ο οποίος στη συνέχεια με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσε χρηματικό ποσό, κλειδιά οχήματος και διάφορα προσωπικά αντικείμενα που είχε στην κατοχή του.

Ακολούθως ένας 53χρονος φέρεται να μετέφερε τον παθόντα 54χρονο στην οικία του προκειμένου να του παραδώσει όσα αξίωναν οι δράστες, ενώ μετά την επιστροφή τους στην εταιρεία, με την συνδρομή των έτερων συνεργών, τον εξανάγκασαν να υπογράψει την απόλυσή του με ευνοϊκούς όρους προς την εταιρία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

