Σορός 80χρονης εντοπίστηκε σε όρμο της Δραπετσώνας

Πτώμα 80χρονης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Σφαγείων στον όρμο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η γυναίκα, ύψους περίπου 1,60 μ., φορούσε μπλούζα, παντελόνι και αθλητικά παπούτσια μαύρου χρώματος.
Η σορός της παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
