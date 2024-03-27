Σορός 80χρονης εντοπίστηκε σε όρμο της Δραπετσώνας

Πτώμα 80χρονης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Σφαγείων στον όρμο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η γυναίκα, ύψους περίπου 1,60 μ., φορούσε μπλούζα, παντελόνι και αθλητικά παπούτσια μαύρου χρώματος.

Η σορός της παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

