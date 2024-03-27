Απαγχονισμένος στην καμπίνα του βρέθηκε 35χρονος ναυτικός σε φορτηγό πλοίο στο Πέραμα

Απαγχονισμένος στην καμπίνα του, βρέθηκε τις πρωινές σήμερα ένας 35χρονος αλλοδαπός μέλος του πληρώματος φορτηγού πλοίου σημαίας Μάλτας, που ελλιμενιζόταν στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος για εργασίες συντήρησης-επισκευής.

Στο σημείο του τραγικού συμβάντος μετέβησαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος που διενεργεί την προανάκριση της υπόθεσης, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

