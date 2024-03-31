Γεγονότα



1492: Οι βασιλείς της Ισπανίας Φερδινάνδος και Ισαβέλλα εκδίδουν το διάταγμα της Αλάμπρας, με το οποίο διατάσσονται οι 150.000 Εβραίοι που ζουν στη χώρα, είτε να μεταστραφούν στο Χριστιανισμό, είτε να εγκαταλείψουν την Ισπανία.

1821: Ο Αθανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λιβαδειά.

1833: Ο τούρκος φρούραρχος των Αθηνών Οσμάν Εφέντης παραδίδει την Ακρόπολη στον Βαυαρό ταγματάρχη Πάλιγκαν και στον υπολοχαγό Χριστόφορο Νέζερ. Οι Οθωμανοί αποχωρούν οριστικά από την Αθήνα.

1889: Γίνεται η επίσημη τελετή εγκαινίων του Πύργου του Άιφελ.

1946: Στην Ελλάδα διεξάγονται οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές, από τις οποίες απέχει το ΚΚΕ. Η Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρόνων με κορμό το Λαϊκό Κόμμα κερδίζει τις 206 από της 354 έδρες της Βουλής, ενώ η χώρα εισέρχεται σε τροχιά εμφυλίου πολέμου.

1970: Οκτώ μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «Γιαπωνέζικος Κόκκινος Στρατός» καταλαμβάνουν αεροπλάνο των Ιαπωνικών Αερογραμμών με 129 επιβάτες, κραδαίνοντας σπαθιά σαμουράι και μία χειροβομβίδα. Θα τους ελευθερώσουν λίγες ώρες αργότερα.



Γεννήσεις

1596: Ρενέ Ντεκάρτ, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Καρτέσιος, γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός. Έμεινε στην ιστορία και για τη ρήση του «σκέφτομαι, άρα υπάρχω». (Θαν. 11/2/1650)

1732: Γιόζεφ Χάιντν, αυστριακός συνθέτης, που συνόψισε στο έργο του την Κλασσική Περίοδο της Δυτικής Μουσικής και ανέδειξε τη μουσική φόρμα της σονάτας. («Η Δημιουργία», «Συμφωνία αρ. 94») (Θαν. 31/5/1809)

1740: Πανούτσος Νοταράς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. (Θαν. 18/1/1849)



Θάνατοι

1917: Εμίλ Άντολφ φον Μπέρινγκ, γερμανός γιατρός, ο πρώτος επιστήμονας που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας, το 1901, για το έργο του που αφορούσε τη χρήση του ορού ως θεραπευτικού μέσου και ειδικότερα για τη χρήση του στη θεραπεία της διφθερίτιδας. (Γεν. 15/3/1854)

1980: Τζέσε Όουενς, αφροαμερικανός αθλητής του στίβου, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου και ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί άρειας φυλής. (Γεν. 12/9/1913)

2008: Ζιλ Ντασέν, γαλλικής καταγωγής αμερικανός σκηνοθέτης, σύντροφος της Μελίνας Μερκούρη. (Γεν. 18/12/1911)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.