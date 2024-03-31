Σε εφαρμογή τέθηκε η θερινή ώρα: Οι δείκτες των ρολογιών πήγαν μια ώρα μπροστά

Σε εφαρμογή τέθηκε η θερινή ώρα.
Στις τρεις τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών πήγαν μια ώρα μπροστά.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα έληξε η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.
Πηγή: skai.gr
