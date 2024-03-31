Λογαριασμός
Σε εφαρμογή τέθηκε η θερινή ώρα: Οι δείκτες των ρολογιών πήγαν μια ώρα μπροστά

Στις τρεις τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μια ώρα μπροστά και έδειξαν τέσσερις

time

Σε εφαρμογή τέθηκε η θερινή ώρα.

Στις τρεις τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών πήγαν μια ώρα μπροστά.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα έληξε η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

