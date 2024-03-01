«Μέχρι στιγμής έχουν μειωθεί οι τιμές σε 3.900 βασικά προϊόντα για κάθε νοικοκυριό. Ήδη διαπιστώσαμε ότι και στο βρεφικό γάλα οι τιμές στο ράφι έχουν μειωθεί κατά 15%. Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας…»

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστας Σκρέκας κατά την επίσκεψή του σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, με αφορμή την έναρξη εφαρμογής των τεσσάρων διαρθρωτικών κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε: «Τα μέτρα που λάβαμε είναι μόνιμα, διαρθρωτικά και αποσκοπούν στο να διορθώσουν δομικές στρεβλώσεις δεκαετιών στην αγορά. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους πολίτες απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας και να οδηγηθούμε σε μόνιμη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Μέχρι στιγμής έχουν μειωθεί οι τιμές σε 3.900 βασικά προϊόντα για κάθε νοικοκυριό. Ήδη διαπιστώσαμε ότι και στο βρεφικό γάλα οι τιμές στο ράφι έχουν μειωθεί κατά 15%. Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας, ώστε οι καταναλωτές να βλέπουν μόνιμα χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αναπτυξης: «τα μέτρα αυτά συνιστούν αφενός μία δέσμη παρεμβάσεων άμεσης εφαρμογής με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης για τους καταναλωτές και αφετέρου για μία δομική μεταρρύθμιση στη λειτουργία της αγοράς του λιανεμπορίου, στην οποία παρατηρούνται χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις».

Πρ. Ένωσης Μεσαίων Σουπερμάρκετ: Η πλειονότητα των εταιρειών έχει μπει στη λογική της μείωσης των τιμοκαταλόγων

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι μείωσαν τους τιμοκαταλόγους τους από 5% μέχρι 35% είπε στο ΕΡΤNEWS ο πρόεδρος της Ένωσης Μικρομεσαίων Σουπερμάρκετ Ελλάδας Γιάννης Πηλίδης.

Κάνουν, είπε, αυτό που ζητούσε πάντοτε και η κυβέρνηση και όλος ο κόσμος, να έχουν δηλαδή μόνιμα χαμηλές τιμές. Το μόνιμα χαμηλωμένη τιμή είναι κέρδος για τον καταναλωτή.

Υπάρχουν όμως και εταιρείες που δεν κάνανε μειώσεις τιμοκαταλόγου, σε αυτές έχουν απαγορεύσει να κάνουνε προσφορές, άρα τα προϊόντα τους παραμένουν ακριβά στο ράφι και προφανώς δεν πουλάνε, είπε.

Η πλειονότητα όμως έχει μπει στη λογική της μείωσης των τιμοκαταλόγων.

Αυτό το μέτρο, αν διαρκέσει σε μόνιμη βάση, είναι αυτό που ήθελε και η αγορά, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.