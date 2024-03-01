Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Λίγο μετά τις 8 πμ, 64χρονος σκότωσε τον 39χρονο γαμπρό του με δίκαννη καραμπίνα και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

Το συμβάν σημειώθηκε έγινε έξω από το γκαράζ της οικίας στη συμβολή των οδών Μήδειας και Κυζίκου στη Νίκαια.

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του θύματος που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έβλεπε από το μπαλκόνι το περιστατικό.

Μόλις κατάλαβε τις προθέσεις του πατέρα της φώναξε στο θύμα: «Στέλιο, μπες γρήγορα μέσα», αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης, που ζούσε στη Θεσσαλονίκη, βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγό του, η οποία το τελευταίο διάστημα είχε βρει καταφύγιο στο σπίτι της κόρης της και του γαμπρού της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης που θεωρούσε υπεύθυνο για την κατάσταση τον γαμπρό του, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, περίμενε τον 39χρονο έξω από το σπίτι, τον σκότωσε και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο της τραγωδίας βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.

