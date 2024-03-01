Φωτιά σε ΙΧ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην εθνική οδό στο ύψος της Κινέτας με αποτέλεσμα να κλείσει για λίγη ώρα η κυκλοφορία στο σημείο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αυτή την ώρα η εθνική οδός έχει ανοίξει και η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά.

Επίσης, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετά κεντρικά σημεία και ειδικότερα:

Στην περιφεριακή Υμηττού προς Αττική οδό

Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας

Στην άνοδο της Κηφισού και

Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψους του Ελληνικού προς το ΕΔΕΜ.

Πηγή: skai.gr

