Φωτιά σε ΙΧ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην εθνική οδό στο ύψος της Κινέτας με αποτέλεσμα να κλείσει για λίγη ώρα η κυκλοφορία στο σημείο στο ρεύμα προς Αθήνα.
Αυτή την ώρα η εθνική οδός έχει ανοίξει και η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά.
Επίσης, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετά κεντρικά σημεία και ειδικότερα:
- Στην περιφεριακή Υμηττού προς Αττική οδό
- Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας
- Στην άνοδο της Κηφισού και
- Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψους του Ελληνικού προς το ΕΔΕΜ.
Πηγή: skai.gr
