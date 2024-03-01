Λογαριασμός
Πολύ αυξημένη κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες - Άνοιξε η εθνική στο ύψος της Κινέτας μετά τη φωτιά σε ΙΧ

Ποια σημεία αυτήν την ώρα είναι μποτιλιαρισμένα 

UPDATE: 10:22
κίνηση

Φωτιά σε ΙΧ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην εθνική οδό στο ύψος της Κινέτας με αποτέλεσμα να κλείσει για λίγη ώρα η κυκλοφορία στο σημείο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αυτή την ώρα η εθνική οδός έχει ανοίξει και η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά.

Επίσης, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε αρκετά κεντρικά σημεία και ειδικότερα:

  • Στην περιφεριακή Υμηττού προς Αττική οδό
  • Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας
  • Στην άνοδο της Κηφισού και
  • Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψους του Ελληνικού προς το ΕΔΕΜ. 
Πηγή: skai.gr

