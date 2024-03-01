Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου μεταφέρθηκε χθες το πρωϊ ένας 11χρονος μαθητής δημοτικού που στο χέρι του καρφώθηκε το πόμολο της πόρτας. Σύμφωνα μα το gegonota.news το παιδί οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο με το πόμολο να είναι σφηνωμένο στο μπράτσο του, ενώ ούρλιαζε από τους πόνους.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο περιστατικό. Το πόμολο κρεμόταν από το χέρι του στην περιοχή του μπράτσου. Μας εξήγησαν πως βρισκόταν στο σχολείο. Τα παιδιά παίζανε στον διάδρομο και κάποιος χτύπησε την πόρτα με δύναμη, με αποτέλεσμα να καρφωθεί το πόμολο στον μαθητή ο οποίος βρισκόταν πίσω από την πόρτα, μέσα στην τάξη. Το πόμολο δεν ήταν αιχμηρό, φαινόταν πως ήταν παλιό, κι’ όμως σφηνώθηκε στο μπράτσο του. Ευτυχως δεν είχαν πειραχθεί αγγεία» τόνισε γιατρός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως στο χειρουργείο και έγινε επέμβαση αφαίρεσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση των γιατρών το παιδί είναι καλά στην υγεία του και πήρε εξιτήριο.

Μάλιστα, ο γιατρός που ανέλαβε να το εγχειρήσει δήλωσε ότι το πόμολο αφαιρέθηκε και ήταν άθικτο γι΄αυτό και το έδωσε πίσω ώστε να το ξαναβιδώσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.