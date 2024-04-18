Λογαριασμός
Σκιάθος: 38χρονος μόλις είδε τους λιμενικούς παρέδωσε μόνος του τα ναρκωτικά που είχε στις τσέπες του

Δεν πρόλαβαν καν να του κάνουν έλεγχο 

Σκιάθος

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη κατά τον απόπλου του πλοίου για τη Σκιάθο το απόγευμα της Τρίτης, με έναν επιβάτη ο οποίος μόλις είδε τους λιμενικούς άδειασε τις τσέπες του και τους παρέδωσε 17,7 γραμμάρια χασίς.

Ο 38χρονος, σύμφωνα με το gegonota.news που είχε ξεκινήσει για την Σκιάθο ώστε να εργαστεί σεζόν, δήλωσε περιστασιακός χρήστης και καταδικάστηκε χθες από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, σε φυλάκιση 4 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Πηγή: skai.gr

