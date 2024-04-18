Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη κατά τον απόπλου του πλοίου για τη Σκιάθο το απόγευμα της Τρίτης, με έναν επιβάτη ο οποίος μόλις είδε τους λιμενικούς άδειασε τις τσέπες του και τους παρέδωσε 17,7 γραμμάρια χασίς.

Ο 38χρονος, σύμφωνα με το gegonota.news που είχε ξεκινήσει για την Σκιάθο ώστε να εργαστεί σεζόν, δήλωσε περιστασιακός χρήστης και καταδικάστηκε χθες από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, σε φυλάκιση 4 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Πηγή: skai.gr

