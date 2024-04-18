Συγκλονίζει ένα γκράφιτι στη μνήμη της Κέλλυς Πορφυρίδου, θύματος των Τεμπών από την Καλαμαριά και των υπολοίπων ψυχών που χάθηκαν άδοξα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Το γκράφιτι βρίσκεται πλέον από την Τρίτη αποτυπωμένο στο κτήριο του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, χάρη στην πρωτοβουλία των μαθητών.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Γυμνασίου, κ. Γιώργο Μαυροχαλυβίδη, το 15μελές συμβούλιο μαθητών του Λυκείου πήρε αυτή την απόφαση πριν από λίγο καιρό, με τηνν υποστήριξη και του δήμου Καλαμαριάς, όταν η Νικολέτα Πορφυρίδου, αδερφή της Κέλλυς και μαθήτρια του σχολείου, πρότεινε στους συμμαθητές της τη δημιουργία του, ενώ ένας πρώην μαθητής του σχολείου, ο Γιώργος Κουμαντάς, εργάστηκε για αρκετές ημέρες αφιλοκερδώς, προκειμένου η ιδέα να γίνει πράξη.

Στο γκράφιτι απεικονίζεται το πρόσωπο μιας κοπέλας από το οποίο ανατέλλει ο ήλιος, ένα τρένο που εξέρχεται από ένα τούνελ, όπως εκείνο των Τεμπών και ταξιδεύει δίπλα στο ποτάμι με κατεύθυνση το άγνωστο. Στο διάβα του στέκει αγέρωχο ένα δέντρο απ’ όπου πετούν χελιδόνια, μέσα σε ένα πύρινο ηλιοβασίλεμα.

