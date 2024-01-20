Λογαριασμός
Φορτηγό συγκρούστηκε με αλατιέρα στην ΕΟ Σερρών - Θεσσαλονίκης – Έκλεισε ο δρόμος, σχηματίστηκαν ουρές

Λόγω της σύγκρουσης, ο δρόμος στο σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα κλειστός και σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων

θεσσαλονίκη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στις Σέρρες.

Λίγο μετά τις 18:15, φορτηγό συγκρούστηκε με αλατιέρα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, μετά τα διόδια Στρυμονικού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Λόγω της σύγκρουσης, ο δρόμος στο σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα κλειστός και σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων.

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από μία λωρίδα.

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

