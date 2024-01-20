Η έλευση του χιονιού είναι γεγονός τόσο στα ορεινά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσο και στις ορεινές περιοχές του κεντρικού δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης, η χιονόπτωση είναι σε εξέλιξη στα ορεινά τμήματα των περιοχών της Πέλλας, του Κιλκίς και της Ημαθίας σε υψόμετρο άνω των τετρακοσίων μέτρων.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης χιονόπτωση εμφανίζεται στο τμήμα και τους δήμους της μητροπολιτικής περιοχής άνω της περιφερειακής οδού και σε περιοχές όπως το Πανόραμα και το Ωραιόκαστρο.

Την ίδια ώρα χιονίζει σε περιοχές όπως ο Λαγκαδάς, οι Σέρρες αλλά και παρακείμενες περιοχές της ΠΚΜ.

Χιονόπτωση είναι σε εξέλιξη και στον νομό Χαλκιδικής σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο της πόλης του Πολυγύρου. Όπως ανέφερε ο κ. Στεργιάδης τριάντα ειδικά μηχανήματα εκτελούν εργασίες αποχιονισμού σε περιοχές όπως η Καρδία, η Περιστερά και το Λιβάδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

