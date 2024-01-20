kataggelies@skai.gr: Πεταμένα μπάζα, σπασμένα τζάμια στον Προαστιακό και παρκάρισμα στο Σύνταγμα

Σε τρεις νέες καταγγελίες προέβησαν τηλεθεατές του ΣΚΑΪ μέσω του kataggelies@skai.gr.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Λουτρόπυργος Μεγάρων έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο καθώς άγνωστοι πετούν μπάζα κ.α με αποτέλεσμα το σημείο να εχει γεμίσει σκουπίδια.

Ενώ οι αρμόδιοι δεν έχουν αναλάβει ακόμη την καθαριότητα του σημείου.

Άλλη καταγγελία αφορά τον Προαστιακό στη στάση Παλλήνη, στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με τηλεθεατή του ΣΚΑΙ εδώ και χρόνια υπάρχει ένα σπασμένο τζάμι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο καθώς οι επιβάτες μπορεί να μην δουν ότι δεν υπάρχει τζάμι και να πέσουν στις ράγες.

Ακόμη μία καταγγελία έγινε από τηλεθεατή η οποία αφορά... παρκάρισμα στην πλατεία Συντάγματος. Όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και μία μοτοσικλέτα βρίσκονταν παρκαρισμένα κατα μεσής της πλατείας.

Πηγή: skai.gr

