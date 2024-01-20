Στην πρώτη δοκιμαστική πτήση με υδροπλάνο της Hellenic Seaplanes από το υδάτινο πεδίο του Λαυρίου, πέταξε η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

«Πρόκειται για μία σημαντική ημέρα για τις μεταφορές της Ελλάδας, καθώς η ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων αποτελεί στόχο για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέχρι το καλοκαίρι, άλλωστε, θα έχουν εκκινήσει δρομολόγια στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα πλήρως ενεργή θα είναι η γραμμή Πάτρα-Κέρκυρα-Παξοί, δεδομένου ότι τα υδατοδρόμια αυτά είναι αδειοδοτημένα», δήλωσε η κ. Αλεξοπούλου.

«Ταυτόχρονα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συμβάλλει καθοριστικά, ώστε να δημιουργηθεί στη χώρα ένα πλήρες, σύγχρονο δίκτυο υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων, με αναπτυξιακή προοπτική και πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ενισχύει σημαντικά τον τουρισμό στη νησιωτική χώρα, παρέχοντας ασφαλείς μεταφορές», πρόσθεσε.

Στην πτήση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, επέβαιναν και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Παππάς και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.