Ζαχαράκη για δημογραφικό: Οι τέσσερις προτεραιότητες της κυβέρνησης

Η οικονομική προοπτική και σταθερότητα, τα κίνητρα και το αίσθημα ασφάλειας, είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την ανάσχεση του δημογραφικού ζητήματος και την επιστροφή των νέων που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, σύμφωνα με τη σύντομη τοποθέτηση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη, στο δεύτερο East Macedonia & Thrace Forum, που διοργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη, από τη City Hub Events.

Η κ. Ζαχαράκη στο πλαίσιο συγκρότησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό, σημείωσε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των περιφερειών με ειδικές δημογραφικές ανάγκες, όπως είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τόνισε δε, ότι με εξαίρεση την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Κρήτη και την Αττική, που συγκεντρώνουν τουριστικό ενδιαφέρον, όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες παρουσιάζουν μείωση. Ειδικότερα, είπε ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την τελευταία απογραφή, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 562.201 μόνιμους κατοίκους, αριθμός μειωμένος κατά 7,6% σε σχέση με το 2011. Τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή απώλεια παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας με -11,8% ενώ η Π.Ε. Ξάνθης θεωρητικά βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο, καθώς σημειώνει πτώση μόλις -2,7%.

Η κ. Ζαχαράκη, επανέλαβε ότι για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, το οποίο θα παραδοθεί στον πρωθυπουργό τον Μάιο, έχει ξεκινήσει μία εκτεταμένη διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες, την εκκλησία, φορείς και κόμματα, καθώς η υλοποίησή του απαιτεί τη μέγιστη συστράτευση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων.

Όπως είπε, τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί στην Κομοτηνή, η οποία ανακηρύχθηκε η πρώτη Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το τρέχον έτος, δίνοντας το έναυσμα προκειμένου να δοθεί ελπίδα και αισιοδοξία στους νέους της περιφέρειας και κίνητρα, με τις ολοκληρωμένες πολιτικές παρεμβάσεις, για να παραμείνουν στον τόπο τους και να αποφευχθεί η εσωτερική μετανάστευση.

Η κ. Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα των νέων που έφυγαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, είπε ότι από τους 580.000 έχει επιστρέψει το 40% τα τελευταία χρόνια, καθώς παρατηρούν ότι η χώρα τους έχει πλέον οικονομική προοπτική και σταθερότητα. Όπως σημείωσε, το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει φορολογικά κίνητρα, το υπουργείο Εργασίας αναπτύσσει προγράμματα απασχόλησης, ενώ υπάρχει και ζήτηση για θέσεις εργασίας με υψηλά προσόντα και καλές αμοιβές, αλλά τόνισε ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια.

Επίσης, η υπουργός αναφέρθηκε συνοπτικά και σε όλες τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και ειδικά του υπουργείου που προΐσταται, επισημαίνοντας την αύξηση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που πλέον καλύπτουν όλες τις ανάγκες, την πλήρη κάλυψη των αιτήσεων ΑμεΑ, τη διεύρυνση των ΚΔΑΠ, την επέκταση της άδειας μητρότητας σε εννέα μήνες και σε αγρότισσες και σε πατέρες, αλλά και την πρόσφατη παρέμβαση με την αύξηση του επιδόματος γέννας για το πρώτο παιδί από 2.000 σε 2.400 ευρώ και έως 1.500 ευρώ.

Επιπλέον, σημείωσε τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση και το υπουργείο για τη στέγαση νέων οικογενειών, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα «Σπίτι Μου» και τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού του «Κοινωνική Στέγαση για Ευάλωτες Ομάδες», αλλά και το Ανακαινίζω-Νοικιάζω», για σπίτια που ήταν κλειστά τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

