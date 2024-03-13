«Μετά το Πάσχα, μέσα στον Μάιο, τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για να αναβαθμιστεί έτσι, ουσιαστικά, ο στόλος και των δύο πόλεων» δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μιλώντας στον Realfm 97,8.

«Χθες πήγαμε στην ΟΣΥ, όπου είδαμε από κοντά τα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία δεν είναι με το κλειδί στην μίζα και ξεκινούν, χρειάζεται να φορτιστούν και να γίνουν κάποιες υποδομές φόρτισης, που είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για να ολοκληρωθούν» ανέφερε. «Κάθε λεωφορείο που θα έρχεται, θα αντικαθιστά κάποιο παλιό. Θέλουμε να έχουμε σύγχρονα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αναβαθμίζοντας τον στόλο και θέλουμε να τα προτιμούν οι πολίτες, χρησιμοποιώντας τα αντί για τα αυτοκίνητά τους» πρόσθεσε.



Ερωτηθείσα για τα πράσινα ταξί, απάντησε πως «πρόκειται για την μεγαλύτερη επιδότηση που δίνεται σε χώρα της ΕΕ. Μιλάμε για ελάχιστο ποσό, που είναι 22.500 ευρώ και αν προσθέσουμε ειδικές κατηγορίες όπως είναι πολύτεκνοι, ΑμεΑ, ο οδηγός ταξί κάτω των 29 ετών, μπορεί αυτή η επιδότηση να φτάσει τις 28.000 ευρώ. Μιλάμε για το μέλλον της αυτοκίνησης».

«Ηλεκτρικά οχήματα χωρίς φορτιστές δεν μπορούν να υπάρξουν. Το πρόγραμμα 'Φορτίζω παντού' είναι 80 εκατ. ευρώ επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα 30 εκατ. πάνε στους δήμους και τα υπόλοιπα 50 εκατ. θα δοθούν σε ιδιώτες που θέλουν να φτιάξουν δημόσια προσβάσιμους φορτιστές» επεσήμανε.

«Το πρόγραμμα 'Κινούμαι Ηλεκτρικά 2' είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί αξιοποιούνται όλα τα κονδύλια. Με την ΚΥΑ αποφασίσαμε να το κάνουμε πιο ευέλικτο και ακόμα πιο γρήγορα σαν πρόγραμμα. Λήγει 30 Απριλίου. Σχεδιάζουμε ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα, το "Κινούμαι Ηλεκτρικά 3", που άμεσα θα το παρουσιάσουμε με περίπου τα ίδια χρήματα. Θέλουμε με κάθε τρόπο να τονώσουμε την αγορά αυτή, επιδοτώντας ίσως και με περισσότερα χρήματα - το λέω σε εσάς πρώτη φορά: τα 8.000 ευρώ ενδεχομένως να αυξηθούν κατά ένα σημαντικό ποσό» περιέγραψε η υφυπουργός.

Πηγή: skai.gr

