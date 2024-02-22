Σεισμός, μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 12.21 το μεσημέρι 5 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Ιτέας σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος είναι 13,1 χιλιόμετρα, και όχι 5 όπως αναφερόταν στην αυτόματη λύση.
Πηγή: skai.gr
- Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Άνοιξαν οι δρόμοι (Βίντεο, φωτογραφίες)
- Ζάκυνθος: Στον εισαγγελέα ο 27χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε διακοπή κύησης της 19χρονης συντρόφου του
- Στην Ελλάδα το πρώτο ηλεκτρονικό λεωφορείο - Σταϊκούρας: Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται στον πολίτη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.