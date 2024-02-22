Σεισμός, μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 12.21 το μεσημέρι 5 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Ιτέας σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος είναι 13,1 χιλιόμετρα, και όχι 5 όπως αναφερόταν στην αυτόματη λύση.

Πηγή: skai.gr

