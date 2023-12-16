Πέθανε ο κορυφαίος ηθοποιός Γιώργος Μιχαλακόπουλος

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Μιχαλακόπουλος, σε ηλικία 85 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε το θλιβερό νέο. Την τραγική απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό, το θέατρό μας και την οικογένεια των καλλιτεχνών: μάθαμε την αποχώρηση από την ζωή του σπουδαίου ηθοποιού, ανθρώπου ,αγωνιστή, συνδικαλιστή, οικογενειάρχη, Γιώργου Μιχαλακόπουλου … Το στίγμα που αφήνει δεν θα ξεχαστεί και τον ευγνωμονούμε για την παρακαταθήκη που μας αφήνει. Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη του σπουδαία Αθηνά και τα παιδιά του», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1938 στην Αθήνα και σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Στο θέατρο είχε εμφανιστεί σε παραστάσεις όπως «Έγκλημα και Τιμωρία», «Ο θάνατος του εμποράκου», «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν» και «Το τίμημα».

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως «Ξύπνα Βασίλη», «Η ωραία του κουρέα», «Ένας ιππότης για τη Βασούλα» και «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε τη δεκαετία του ’70 στην τηλεοπτική σειρά «Εκείνος κι εκείνος».

Έχει κερδίσει το Α’ Βραβείο Ανδρικού ρόλου Καρόλου Κουν και το βραβείο «Αιμίλιος Βεάκης». Επίσης, είχε διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων (1974-1986) και αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ.

Ήταν παντρεμένος και έχει δύο κόρες, την Ιωάννα, που είναι σκηνοθέτιδα, και την Ελένη, που είναι ζωγράφος. Έχει δηλώσει πως είναι αριστερός, αλλά δεν πρόσκειται σε κάποιο κόμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.