Μάκης Συνοδινός

«Ηταν 7:10 με 7:15. Ακούσαμε 3-4 πυροβολισμούς και τίποτα άλλο. Βγήκαμε έξω αλλά επειδή το κλαμπ ήταν στο στενό δεν είδαμε κάτι ούτε το αυτοκίνητο. Πελάτης που ήρθε πιο μετά στο μαγαζί είπε πως είδε ένα μαύρο τζιπ να αναπτύσσει ταχύτητα. Λίγο αργότερα ακούσαμε σειρήνες από ασθενοφόρα και περιπολικά». Αυτή είναι μια από τις καταθέσεις που συλλέγουν οι άνδρες της ασφαλείας που βρίσκονται στην οδό Ιακχου στο Γκάζι, όπου νωρίς το πρωί έπεσαν πυροβολισμοί και 3 άντρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σενάριο που εξετάζεται είναι ότι στόχος ήταν το κλαμπ στο Γκάζι και όχι οι τρεις τραυματίες, οι δυο εκ των οποίων είναι αδέλφια. Ωστόσο, δεν αποκλείουν το γεγονός να προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ των τραυματιών και των επιβαινόντων στο τζιπ.

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» έχουν σπεύδει αστυνομικοί της ασφαλείας ώστε μόλις πάρουν το «πράσινο» φως από τους γιατρούς, να πάρουν καταθέσεις από τους Κρητικούς για να αποκλειστεί το σενάριο να ήταν οι ίδιοι στόχοι και όχι το κλαμπ. Από το σημείο οι αστυνομικοί συνέλεξαν 4 κάλυκες από 9αρι.

Όσο για την ταυτότητα του τζιπ όλες οι καταθέσεις αναφέρουν πως είχε σκούρο χρώμα ενώ πηγές αναφέρουν πως από το βιντεοληπτικο υλικό που έχουν συλλέξει πολύ σύντομα θα γνωρίζουν και την ταυτότητα του.

Πηγή: skai.gr

