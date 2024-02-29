Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, οι τρεις νεαροί (19, 20, 21 ετών) που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων στην πόλη.

Μεταξύ αυτών είναι δύο αδέλφια, ενώ η δίωξη που τους απαγγέλθηκε αφορά -κατά περίπτωση- τα αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, της απόπειρας επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, της εξύβρισης, της βίας κατά υπαλλήλων (αντίσταση) και της παράνομης οπλοφορίας.

Στο μεταξύ, τον τραυματισμό διαδηλώτριας από δυνάμεις των ΜΑΤ κατά τα χθεσινά επεισόδια στην απεργιακή πορεία με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κατήγγειλε το ΜέΡΑ25.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μέλος του, τη συντονίστρια της Οργάνωσης Βάσης Θερμαϊκού Μαρία Στεργιάδου, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

