«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα για σχεδόν 12.500 κλειστές κατοικίες

Την άμεση έναρξη του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για την ανακαίνιση σχεδόν 12.500 κλειστών κατοικιών ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Μετά την ψήφιση της ευνοϊκής προσθήκης που προβλέπει τη δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης στους δικαιούχους του προγράμματος και τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα των ιδιοκτητών ή επικαρπωτών με ποσοστό κυριότητας/ επικαρπίας ίσο με το 50%, αναμένεται να εκδοθεί άμεσα η σχετική ΚΥΑ και θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα των αιτήσεων.

Σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ υπολογίζεται ότι εντός της επόμενης εβδομάδας κι αφού έχει γίνει η μεταφορά των πόρων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να δημοσιευτεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση. Την ημέρα που θα δημοσιευθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις,στο gov.gr.

Ο προυπολογισμός του προγράμματος είναι 50 εκατ. ευρω. Προβλέπει την επιδότηση του 40% της ανακαίνισης έως του ποσού των 10.000 ευρώ. Με μάξιμουμ προκαταβολή τα 2000 ευρώ. Αναγκαίες προϋποθέσεις τα σπίτια να είναι δηλωμένα κλειστά στο Ε2 και να διατεθούν για μακροχρόνιες μισθώσεις .

Στην ομιλία της στη Βουλή η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέφερε σχετικά με το πρόγραμμα και τη στεγαστική πολιτικής της κυβέρνησης:

«Για να είναι πιο ελκυστικό το πρόγραμμα προβλέπεται προκαταβολή περίπου κατά το ήμισυ αυτής της επιδότησης του 40% επί του τελικού ποσού της ανακαίνισης το οποίο μπορεί να φτάσει τις 10.000€ . Στόχος είναι όλα αυτά τα κενά διαμερίσματα τα οποία είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Να δώσουμε ένα κίνητρο σε ιδιοκτήτες και ιδιοκτήτες να μπορέσουν να ανοίξουν κάποια εξ αυτών, τα οποία δηλώνονται κενά τα τελευταία 3 χρόνια στο Ε2. Απώτερος στόχος να μπορέσουμε να διευρύνουμε το οικιστικό απόθεμα διαρκώς νέοι άνθρωποι, νέες οικογένειες κλπ αναζητούν στέγη και τα ενοίκια αυξάνονται. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι μόνο του αλλά εντάσσεται σε μια δομημένη στεγαστική πολιτική, την οποία ανέφερε και πριν από λίγες μέρες ο πρωθυπουργός εδώ στη Βουλή απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Τι κάνουμε για τη στεγαστική πολιτική συνολικά; Διαθέτουμε 2,3 δισεκατομμύρια σε στεγαστικά προγράμματα. Ηδη μέσα από το «Σπίτι μου» σχεδόν 4.200 εκταμιευμένα δάνεια στο τέλος της χρονιάς, θα είναι 9,800 προχωράμε τώρα στις ανακίνησης, θα ξεκινήσουμε και το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αντιπαροχής. Σημαντικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό πρόβλημα».

Πηγή: skai.gr

