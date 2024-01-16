Η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης είναι μία από τις βιαιότερες που έχουν ποτέ καταγραφεί, αναφέρουν μεταξύ άλλων ερευνητές- καθηγητές του εργαστηρίου Μάγμα και Ηφαίστεια του Clermont-Ferrand, της Γαλλίας.

ο Τομ Ντρουίτ, ένας από τους ερευνητές καθηγητές ο οποίος συμμετείχε σε διεθνή αποστολή που δημοσίευσε τα συμπεράσματά της στο έγκριτο περιοδικό Nature Communications Earth & Environment, οι επιστημονικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε βαθιά νερά μέσα και γύρω από το ηφαιστειακό πεδίο Χριστιανά-Σαντορίνη-Κολούμπο στην Ελλάδα αποκάλυψαν μία από τις μεγαλύτερες εκρήξεις που έχουν ποτέ καταγραφεί στο νότιο ελληνικό τόξο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Franceinfo, ο Ντρουίτ, ο οποίος συνδιηύθυνε την αποστολή, δήλωσε ότι «η Σαντορίνη είναι πλέον ένα αναδυόμενο ηφαίστειο αλλά στο παρελθόν ήταν καθαρά υποβρύχιο».

Για την ανακάλυψη - την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική» - της αποστολής στη Σαντορίνη τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι αφορά «μία από τις μεγαλύτερες εκρήξεις που έχουν υπάρξει ποτέ σε αυτό το ηφαιστειακό τόξο.

Αυτή η ανακάλυψη μας δείχνει ένα πολύ μεγαλύτερο παράδειγμα από την έκρηξη του Hunga Tonga, το 2022, στον Ειρηνικό - μιας υποβρύχιας έκρηξης, η οποία ήταν έως τότε η πιο βίαιη έκρηξη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Στη Σαντορίνη, έχουμε ένα παράδειγμα 15 φορές μεγαλύτερο».

Η καταστροφική έκρηξη του Χούνγκα Τόνγκα

Το ηφαίστειο Χούνγκα Τόνγκα εξερράγη βιαίως στις 5 Ιανουάριο του 2022, απελευθερώνοντας ενέργεια ισοδύναμη με 9 με 37 μεγατόνους ΤΝΤ.

Το ωστικό κύμα ακούστηκε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ η δόνηση (το κρουστικό κύμα) καταγράφηκε σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στη Ελλάδα δύο φορές.

Η εκρηκτική στήλη έφτασε σε ύψος 55 χιλιομέτρων - το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί από δορυφόρους, όντας μεγαλύτερο αυτό της έκρηξης του Πινατούμπο το 1991.



Η έκρηξη κατέστρεψε μεγάλο τμήμα του ηφαιστειακού νησι ενώ προκάλεσε τσουνάμι που έπληξε τις ακτές όλου του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Μάλιστα, δύο άτομα πνίγηκαν από μεγάλα κύματα στο Περού..

Το τσουνάμι κατέστρεψε δεκάδες σπίτια στο κύριο νησί του αρχιπελάγους, και η ηφαιστειακή στάχτη μόλυνε σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματα νερού και κάλυψε τα νησιά, δυσχεραίνοντας αεροσκάφη και πλοία να φτάσουν στα νησιά.

Το ύψος των ζημιών υπολογίστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα σε 90 εκατομμύρια δολάρια, περίπου το 20% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας.







Πηγή: skai.gr

