Σπάνιο βίντεο από νυχτερινό κυνήγι κουκουβάγιας – Πλάνα σαν ταινία θρίλερ

Δύο μικρά αρπακτικά πουλιά κοιμούνται σε ένα περβάζι. Στο βάθος φαίνονται μόνο δύο μεγάλα λαμπερά μάτια, σαν προβολείς, να πλησιάζουν.

κουκουβαγια

Κάμερα ασφαλείας απαθανάτισε το νυχτερινό κυνήγι μια κουκουβάγιας και τα πλάνα θυμίζουν ταινία θρίλερ

Δύο μικρά αρπακτικά κουρνιάζουν σε ένα περβάζι και το ένα κοιμάται. Στο βάθος φαίνονται μόνο δύο μεγάλα λαμπερά μάτια σαν προβολείς, να πλησιάζουν.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου η κουκουβάγια  πλησιάζει, εφορμά με ταχύτητα και αρπάζει το ένα από αυτά…

Δείτε το βίντεο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο

Η κουκουβάγια θεωρείται ένας από τους πλέον ικανούς κυνηγούς στο ζωικό βασίλειο λόγω του αθόρυβου πετάγματός της, που δεν επιτρέπει στα θηράματά της να την αντιληφθούν.

Πειράματα που έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι η κουκουβάγια είναι το μοναδικό πτηνό κυνηγός που δεν κάνει κανέναν απολύτως θόρυβο όταν πετάει.

