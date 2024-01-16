Κάμερα ασφαλείας απαθανάτισε το νυχτερινό κυνήγι μια κουκουβάγιας και τα πλάνα θυμίζουν ταινία θρίλερ.

Δύο μικρά αρπακτικά κουρνιάζουν σε ένα περβάζι και το ένα κοιμάται. Στο βάθος φαίνονται μόνο δύο μεγάλα λαμπερά μάτια σαν προβολείς, να πλησιάζουν.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου η κουκουβάγια πλησιάζει, εφορμά με ταχύτητα και αρπάζει το ένα από αυτά…

Δείτε το βίντεο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο

Owls hunting at night is like something out of a nightmare pic.twitter.com/R7PmFYo8fl — Historic Vids (@historyinmemes) January 16, 2024

Η κουκουβάγια θεωρείται ένας από τους πλέον ικανούς κυνηγούς στο ζωικό βασίλειο λόγω του αθόρυβου πετάγματός της, που δεν επιτρέπει στα θηράματά της να την αντιληφθούν.

Πειράματα που έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι η κουκουβάγια είναι το μοναδικό πτηνό κυνηγός που δεν κάνει κανέναν απολύτως θόρυβο όταν πετάει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.