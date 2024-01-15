Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λαγοκέφαλο - γίγας στην Κρήτη: Σε απόγνωση οι ψαράδες - Δείτε φωτογραφία

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα σημερινής ψαριάς που "έβγαλε" ... λαγοκέφαλο-γίγας, μήκους 70 εκατοστών και βάρους 8 κιλών

Έβγαλαν λαγοκέφαλο - γίγας στην Κρήτη

Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες αλιείς του Ηρακλείου.

Αιτία οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων (αλλά και άλλων εισβολικών ειδών) που έχουν εγκατασταθεί στα νερά της Κρήτης, καταστρέφοντας εξοπλισμό και ψαριές.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα σημερινής ψαριάς που "έβγαλε" ... λαγοκέφαλο-γίγας, μήκους 70 εκατοστών και βάρους 8 κιλών!

Όπως σημειώνουν οι αλιείες, οι καταστροφές από τους λαγοκέφαλους είναι συχνές - σε δίχτυα και αλιεύματα, ενώ εκπέμπουν σήμα κινδύνου ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία και τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων, απέναντι σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που μοιάζει να έχει παγιωθεί.

fdwffwfw

Πηγή: cretalive

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark