Έβγαλαν λαγοκέφαλο - γίγας στην Κρήτη

Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες αλιείς του Ηρακλείου.

Αιτία οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων (αλλά και άλλων εισβολικών ειδών) που έχουν εγκατασταθεί στα νερά της Κρήτης, καταστρέφοντας εξοπλισμό και ψαριές.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα σημερινής ψαριάς που "έβγαλε" ... λαγοκέφαλο-γίγας, μήκους 70 εκατοστών και βάρους 8 κιλών!

Όπως σημειώνουν οι αλιείες, οι καταστροφές από τους λαγοκέφαλους είναι συχνές - σε δίχτυα και αλιεύματα, ενώ εκπέμπουν σήμα κινδύνου ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία και τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων, απέναντι σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που μοιάζει να έχει παγιωθεί.

