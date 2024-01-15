Πώς το ταξίδι του Ασπροπάρη Πασχάλη στην Αφρική έφερε στο φως παράνομο κύκλωμα εμπορίας απειλούμενων ειδών για τελετές μαύρης μαγείας

Κύκλωμα παράνομου εμπορίου μελών σώματος του απειλούμενου είδους των Απροπάρηδων, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε τελετές μαύρης μαγείας αποκάλυψε το ταξίδι του Πασχάλη, του Ασπροπάρη που γεννήθηκε στη Δαδιά το 2013, στην Αφρική.

Όπως αναφέρει η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, ο Πασχάλης ήταν από τους λίγους νεοσσούς που κατάφερε στο πρώτο του ταξίδι να φτάσει στην Αφρική παρόλο που διάλεξε την πιο δύσκολη διαδρομή, διασχίζοντας τη θάλασσα.

Χάρη σε πομπό που έφερε ο Πασχάλης στην πλάτη -στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη»- «αποκαλύφθηκε ένα ολόκληρο κύκλωμα που έκανε παράνομο εμπόριο μελών σώματος των απειλούμενων Ασπροπάρηδων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε τελετές μαύρης μαγείας».

Στον Πασχάλη είχε τοποθετηθεί δορυφορικός πομπός που βοήθησε στο να αποκαλυφθεί η παρανομία στην περιοχή μεταξύ του Νίγηρα και της Νιγηρίας, όπου γύπες και κοράκια σφαγιάζονται για να χρησιμοποιηθούν σε παραδοσιακές τελετές μαύρης μαγείας και γιορτές.

Το φθινόπωρο, ο Πασχάλης έφτασε στην Αφρική και εγκαταστάθηκε στο νότιο τμήμα του Νίγηρα. Το τελευταίο σήμα λήφθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2014 από ένα σημείο 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Νιγηρία. Τα επόμενα σήματα που ελήφθησαν προέρχονταν από ένα σπίτι σε ένα μικρό χωριό. Μερικές μέρες αργότερα, ο πομπός έφτασε στη Νιγηρία.

Η έρευνα που διεξήχθη από εταίρους του Προγράμματος LIFE+, με την υποστήριξη του Sahara Conservation Fund (SCF) στον Νίγηρα και του Ινστιτούτου Ορνιθολογικής Έρευνας Α.Π. Λεβέντη (APLORI) στη Νιγηρία, αποκάλυψε ότι ο Πασχάλης είχε σκοτωθεί από έναν λαθροκυνηγό γυπών που πηγαίνει τακτικά στον Νίγηρα για να κυνηγήσει.

Το πουλί πουλήθηκε σε εύπορους πελάτες στη Νιγηρία για χρήση σε παραδοσιακές τελετές «μαγείας».

Στην περιοχή ανάμεσα στη Νιγηρία και τον Νίγηρα, οι Νιγηριανοί κυνηγοί σκοτώνουν μεγάλους αριθμούς από γύπες και κοράκια για εμπορική χρήση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, ο αριθμός των γυπών όλων των ειδών που σκοτώνονται για τέτοια χρήση είναι πολύ μεγάλος. Στην τελευταία του επίσκεψη, ο λαθροκυνηγός σκότωσε τον Ασπροπάρη Πασχάλη και άλλους επτά γύπες.

Ο Πασχάλης ήταν μόλις επτά μηνών όταν σκοτώθηκε και ο μοναδικός από τους οκτώ νεαρούς αιγυπτιακούς γύπες με δορυφορικούς πομπούς που βγήκε ζωντανός κατά το επικίνδυνο ταξίδι του. Κατάφερε να διασχίσει τη Μεσόγειο και να φτάσει στην Αφρική.

Οι άλλοι επτά είτε πνίγηκαν, είτε έπεσαν θύματα αρπακτικών. Ο μοναδικός επιζών του μεγάλου ταξιδιού είχε εγκατασταθεί σε μια τρύπα νερού κοντά στο χωριό Damou Kadi στον Νίγηρα - την ίδια τρύπα όπου τον βρήκε η σφαίρα του λαθροκυνηγού και τον σκότωσε.

Οι πληροφορίες για τον Ασπροπάρη Πασχάλη προκάλεσαν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ένα από τα πιο δημοφιλή site περιβαλλοντικών επιστημών και διατήρησης, το Mongabay δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό άρθρο για τον Ασπροπάρη Πασχάλη και τους λόγους για τους οποίους τα προστατευόμενα πουλιά σκοτώνονται προκειμένου τα μέλη του σώματός τους να χρησιμοποιηθούν σε τελετές μαύρης μαγείας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο λαθροκυνηγός αφού πυροβόλησε τον Ασπροπάρη Πασχάλη «στοίβαξε τα φτερά του στη μία πλευρά, χώρισε προσεκτικά τα μάτια και τον εγκέφαλο, έκοψε και άπλωσε το κρέας να στεγνώσει και καθάρισε το κρανίο και τον σκελετό. Βρήκε ένα περίεργο κινητό σαν συσκευή κολλημένο στην πλάτη του αλλά το άφησε στην άκρη σχεδιάζοντας να το πουλήσει. Το μόνο κομμάτι που πέταξε ήταν τα έντερα».

Η ομάδα του έργου LIFE+ (από BSPB, HOS, WWF Ελλάς και RSPB) παρατήρησε στην οθόνη του υπολογιστή ότι το σήμα του Ασπροπάρη Πασχάλη από τον αποσπασμένο δορυφορικό πομπό εξέπεμπε από το κρησφύγετο του λαθροκυνηγού, σε ένα σπίτι στο κοντινό χωριό και τελικά κάτω από την κύρια οδό στα σύνορα με τη Νιγηρία.

Τον Μάρτιο, λίγες μόλις εβδομάδες μετά το περιστατικό, οι ΜΚΟ έστειλαν το προσωπικό τους στις συντεταγμένες των τελευταίων δορυφόρων στις δύο αφρικανικές χώρες. Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο για την εμπορία μελών σώματος άγριων ζώων αξίας χιλιάδων δολαρίων.

